Piloten gaan mogelijk weer staken als Ryanair stil blijft

Volgens VNV-woordvoerder Joost van Doesburg hebben de Duitse collega's van pilotenbond VC ook niets van de Ierse luchtvaartmaatschappij vernomen. "Als je niets van ze hoort en je gaat overleggen met Europese collega's, wat kun je dan meer doen dan het plannen van nieuwe acties?"

Deze week komen Europese pilotenvakbonden bijeen om te praten over de te varen koers. Tijdens die gesprekken zal veel aandacht uitgaan naar de Ierse vakbondscollega's. Zij zitten momenteel met een mediator en Ryanair om tafel.

Het doorbreken van de impasse in Ierland wordt alom gezien als de sleutel tot het oplossen van het Europabrede conflict. VNV zet vraagtekens bij de wil van Ryanair om tot een oplossing te komen. In meerdere landen werd al gestaakt. Daardoor werden vakantieplannen van duizenden reizigers in meer of mindere mate in de war geschopt.

Vrijdag werden er nog 396 vluchten geschrapt

Vrijdag staakten Nederlandse Ryanair-piloten, nadat de rechtbank bezwaren van de luchtvaartmaatschappij had afgewezen. Ook collegapiloten in Ierland, Duitsland, Zweden en België deden mee aan de staking. Hierdoor werden in totaal 396 vluchten geschrapt.

Piloten en het cabinepersoneel van Ryanair laten al sinds de zomer van 2017 van zich horen, omdat ze meer werknemersrechten willen. Ryanair hanteert overal in Europa het Ierse recht, omdat de vliegtuigen daar geregistreerd staan.

Het Ierse recht biedt over het algemeen minder bescherming dan het Nederlandse. Mochten er nieuwe acties komen, dan moeten deze 72 uur van tevoren zijn aangekondigd.

