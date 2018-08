Beleggers blijven voorzichtig door Turkije, maar bouwers zijn niet bezorgd

Toen de munt aan het begin van de dag iets opkrabbelde, na de forse waardedalingen van de afgelopen tijd, gingen de graadmeters wat omhoog. Later verslechterde het sentiment toch weer wat.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plusje van 0,1 procent op 561,48 punten.

Frankfurt sloot vlak en de beursgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 0,4 procent in.

Lira steeg eerst, maar stabliseerde daarna

De hoofdindex in Istanbul ging met 0,8 procent omhoog na de forse koersval op maandag. Het herstel viel in de loop van de dag wel behoorlijk terug, toen de koers van de Turkse munt stabiliseerde en niet verder omhoogging.

In Amsterdam zag ING, dat in de afgelopen handelsdagen onder druk stond door de zorgen over de blootstelling aan Turkije, een eerdere koerswinst verdampen. Het aandeel van de bank daalde met 0,3 procent.

De koers van de lira was de afgelopen dagen in een vrije val terechtgekomen. Maandag kondigde de centrale bank van Turkije maatregelen aan om de munt te ondersteunen. Daarna steeg de koers weer.

Wall Street is positiever

Op de aandelenbeurzen in New York is de reactie op de ontwikkelingen in Turkije positiever. De Dow-Jonesindex staat aan het eind van de ochtendhandel 0,4 procent hoger, de S&P 500 en techbeurs Nasdaq stegen met 0,6 procent.

Elektronicafabrikanten staan op Wall Street in de belangstelling na de aangekondigde Turkse boycot op elektrische apparaten van Amerikaanse makelij. Het aandeel Apple noteerde een plusje van 0,3 procent.

Volgens beleggers is het maar de vraag in hoeverre Amerikaanse elektronicafabrikanten echt last krijgen van de boycot. Turkije telt 82 miljoen consumenten, maar een boycot zou volgens kenners vrij eenvoudig te omzeilen zijn.

Bouwers zijn niet bezorgd

Ingenieursbureau's en bouwbedrijven die in Turkije actief zijn, maken zich weinig zorgen over de wankele lira. In Het Financieele Dagblad (FD) zeggen bedrijven als Ballast Nedam en Arcadis dat de gevolgen tot nu toe beperkt zijn en ook zullen blijven.

Bouwer Ballast Nedam is in handen van Renaissance, een van oorsprong Turks concern. Maar omdat het moederbedrijf zeer internationaal actief is, doet de waardedaling van de lira weinig pijn, denkt Ballast Nedam.

Arcadis werkt in Turkije onder meer aan het ontwerp van een nieuwe luchthaven in Istanbul, maar dat is maar een relatief klein project zegt het bedrijf tegen het FD. Ook Royal HaskoningDHV noemt zijn belangen in Turkije bescheiden.