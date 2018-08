Oud-topmannen Imtech moeten alsnog betalen voor pretparkfiasco in Polen

Boudewijn Gerner, de voormalige financieel directeur, moet 500.000 euro overmaken en oud-bestuursvoorzitter René van der Bruggen 1 miljoen euro. De twee vormden in 2012 samen de raad van bestuur van het bedrijf.

Toezichthouder AFM legde het duo de boetes in 2015 op, omdat Imtech beleggers ''onvolledig en misleidend" had geïnformeerd over een pretparkproject in Polen. Imtech had een bedrag van bijna 150 miljoen euro als betaling voor het project in Polen in de boekhouding opgenomen, terwijl er in werkelijkheid niets was betaald.

De rechtbank Rotterdam verwierp later die boetes. Het CBb ziet wel voldoende bewijs voor die overtreding. Tegen deze uitspraak kan geen beroep worden aangetekend.

Het fiasco rond het pretpark bij Warschau leidde de val in van de beursgenoteerde technisch dienstverlener. Berichten over fraude rond het ambitieuze project leidden er begin 2013 toe dat de koers van het bedrijf instortte.

Later bleek er nog veel meer mis bij Imtech. Uiteindelijk werd het concern in 2015 failliet verklaard.