Export van goederen krimpt voor het eerst in vier jaar tijd

Dit blijkt dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is de daling mede te danken aan het relatief hoge exportniveau in juni 2017. In juni dit jaar werden vooral minder aardolie-, metaal- en chemische producten uitgevoerd.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, zegt over de exportdaling dat het in ieder geval opvallend is. Het kan een eenmalige uitschieter zijn, zegt hij, "maar het is wel iets om in de gaten te houden". Hij benadrukt ook dat de daling heel erg geconcentreerd bij een bepaald aantal productgroepen.

De import groeide wel, namelijk met 2,5 procent. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in augustus even goed als in juni.