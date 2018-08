Turkse lira daalt nog eens 10 procent tot nieuw dieptepunt

De Turkse minister van Financiën zou met plannen komen om de rust op de markt te proberen te herstellen.

De lira staat onder grote druk, mede door de sterk verslechterde relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten over de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De VS neemt de nodige maatregelen tegen Turkije, omdat het land weigert Brunson vrij te laten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde afgelopen weekend nog eens hard uit naar de VS. Zo zei hij dat Turkije in een ''economische oorlog'' is verwikkeld. Ook wees hij een regeling af met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag aan de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije te verdubbelen.

Minister van Financiën komt met plan om lira te stutten

Volgens Turkse media komt minister van Financiën Berat Albayrak maandag met maatregelen om de rust rond de lira te herstellen. Het zou gaan om ingrepen rond de bankensector en steun aan het midden- en kleinbedrijf. Volgens Albayrak, de schoonzoon van Erdogan, komen er geen kapitaalbeperkingen.

De fors goedkopere lira betekent dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor de Turkse bevolking steeds duurder.

Behalve het conflict met de VS zijn er ook zorgen over de invloed die Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Erdogan riep Turken vrijdag op hun goud en buitenlandse valuta's in Turkse lira om te zetten.

Op de Europese aandelenmarkten heeft de onrust rond de lira tot duidelijke koersverliezen geleid. Zo zijn er grote zorgen over de blootstelling van de Europese bankensector aan Turkije. Naar verwachting blijft op de beurzen de focus voorlopig liggen op de banken in deze kwestie.

De koersval van de Turkse munt sleept ook andere valuta's mee omlaag. Zo heeft de euro behoorlijk terrein prijsgegeven ten opzichte van de dollar.