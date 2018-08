Trump praat met Apple-topman Tim Cook over handelsoorlog

Trump liet op Twitter weten uit te kijken naar het etentje met Cook. "Hij investeert grof geld in de Verenigde Staten", aldus de president.

Cook zei vorige week dat Apple onderzoekt of de Amerikaanse importtarieven die door de handelsoorlog met China verhoogd zijn het bedrijf schaden.

Volgens The New York Times heeft Trump tegen Cook gezegd dat hij geen tarieven zal heffen op iPhones die in China gemaakt zijn. In het verleden uitte Trump geregeld kritiek op Apple omdat veel van de producten van het technologieconcern in China worden gemaakt.

Eerder op de dag belde Trump ook met de Franse president Emmanuel Macron. Volgens Trump hadden de twee het vooral over handel en veiligheid. Volgens een verklaring van de Franse regering werd er gesproken over Syrië, Iran en het conflict tussen Israël en de Palestijnen.