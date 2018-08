Turkse lira sleept Europese beurzen mee omlaag

Beleggers zijn bang dat de lira-crisis overslaat op andere landen. Ook werden banken die veel blootstelling hebben aan Turkije in de uitverkoop gedaan.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,6 procent lager op 562,98 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 794,96 punten. De beursgraadmeter in Londen daalde 0,8 procent. Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent.

De Europese banken werden van de hand gedaan door de zorgen over de ontwikkelingen in Turkije, waar de lira een nieuw dieptepunt bereikte ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Franse bank BNP Paribas, de Italiaanse bank UniCredit en het Spaanse BBVA, die een grote blootstelling hebben aan schulden van het land, leverden tot 5,2 procent in.

In Amsterdam zakte ING 4,3 procent, waarmee het de grootste daler in de AEX was. ABN AMRO noteerde ex dividend en zakte 3,5 procent.