Trump twittert Turkse lira verder naar beneden

Tijdens een toespraak van de Turkse minister van Financiën meldde Trump de heffingen op staal en aluminium uit Turkije te verdubbelen naar respectievelijk 50 procent en 20 procent.

Turkije exporteerde in 2017 voor 1 miljard dollar aan staal en 60 miljoen dollar aan aluminium naar de Verenigde Staten. De nieuwe belastingen kosten de Turkse economie dan waarschijnlijk enkele honderden miljoenen dollars.

De lira daalde na de tweet kort naar een waarde van 7,25 lira ten opzichte van de euro en rond 15.30 uur moest voor een euro maar liefst 7,50 lira worden neergelegd.

Ook in de rest van wereld is de Turkse valutacrisis te voelen. De aandelen van Europese banken staan flink in de min en ook AEX verliest 1,5 procent. Vooral banken met een grote blootstelling aan de Turkse economie dalen. In Italië werd de handel in het aandeel van Unicredit zelfs stopgezet.

Verder dalen de valuta's van andere opkomende markten. Zo verloor de Argentijnse peso 4 procent ten opzichte van de dollar en verliezen ook de Zuid-Afrikaanse rand en de Hongaarse forint aan waarde.

Erdogan haalt uit naar 'economische huurmoordenaars'

Eerder in de middag maakte de waarde van de Turkse munt al een duikvlucht na een toespraak van president Erdogan. Hij riep Turken opnieuw op hun buitenlandse valuta om te wisselen voor lira en haalde uit naar de "rentelobby" en "economische huurmoordenaars".

Ook ten opzichte van de dollar is de munt weer gedaald. De crisis met de munt is sinds deze week geëscaleerd. In de laatste vijf dagen is de munt ten opzichte van de euro maar liefst 17 procent in waarde gedaald en dit jaar is de lira al ruim 60 procent in waarde gedaald.

Volgens gegevens van persbureau Bloomberg is de volatiliteit in de Turkse munt gestegen naar het hoogste punt sinds de crisis van 2008.

Een nieuw economisch model voor Turkije

Erdogan hield zijn toespraak voorafgaand aan de presentatie van een nieuw "economisch model" door Berat Albayrak, de minister van Financiën en de schoonzoon van Erdogan.

Albayrak vertelde vrijdag dat hij de begroting van de Turkse overheid wil verbeteren en de economie duurzamer wil maken. Ook benadrukte hij dat de centrale bank van het land volledig onafhankelijk moet zijn.

Turkije kampt met hoge inflatie in eigen land, maar investeerders en valutahandelaren maken zich vooral zorgen om het conflict met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Turkije predikant Andrew Brunson vrijlaat, maar een oplossing lijkt vooralsnog ver weg.