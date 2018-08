HEMA zegt contract met franchisenemers op

Het bedrijf heeft in een onlangs verstuurde brief gemeld de contracten met deze franchisenemers niet te verlengen. De franchisenemers exploiteren 24 winkels.

HEMA ligt al langer overhoop met zijn franchisehouders, onder meer over kosten rond online verkopen. De 96 franchisenemers, verenigd in de VAB HEMA, hebben circa 40 procent van de HEMA-winkels in Nederland in handen.

Vorige maand stelde de rechtbank in Amsterdam de franchisenemers nog grotendeels in het gelijk in het slepende conflict met het hoofdkantoor over kosten voor e-commerce.

Overleg mag alleen via VAB-bestuur

Het overleg tussen HEMA en de VAB ligt stil. HEMA zou franchisenemers nu op individuele basis benaderen, maar de rechtbank heeft geoordeeld dat overleg alleen via het bestuur van de VAB moet lopen.

De VAB wil er graag in constructief overleg met HEMA uit komen, laat een woordvoerder namens de vereniging weten. HEMA was niet bereikbaar voor commentaar.

De contracten tussen HEMA en zijn franchisehouders hebben een looptijd van tien jaar. De opzegging gaat in, zodra die contracten aflopen.

Belgische investeerder haakte af

HEMA is eigendom van de Britse investeerder Lion Capital die de keten al jaren probeert te verkopen. In juni haakte de Belgische investeerder Core Equity Holdings nog af bij een overname van HEMA voor 1 miljard euro.

Naar verluidt was de regeling van HEMA met zijn franchisenemers rond de online handel de reden voor het stuklopen van de onderhandelingen met Core Equity Holdings.