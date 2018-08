EU lost tweede belofte aan Trump in en wil nu actie van Amerikanen

De import van Amerikaans vloeibaar gas stijgt sinds april 2016 gestaag, van 0 tot 2,8 miljard kubieke meter, maakte de Europese Commissie deze week bekend.

Eind juli maakten de Amerikaanse president Donald Trump en Juncker een aantal afspraken. Daarmee werd de dreigende handelsoorlog in de kiem gesmoord. Een belangrijk onderdeel daarvan was dat de Europese Unie meer vloeibaar gas en sojabonen zou importeren.

Volgens Juncker is het nu aan de Amerikanen om ook hun deel van de afspraken waar te maken: "De VS moet zijn steentje bijdragen door de administratieve beperkingen op de uitvoer van vloeibaar aardgas weg te nemen. Beide partijen hebben veel te winnen bij samenwerking op het gebied van energie."

Europa wil minder afhankelijk worden van Rusland

De groeiende import van lng - en het vermakkelijken daarvan - past in de strategie van de Europese Commissie om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Minder dan de helft van het gas dat in de EU wordt verbruikt, komt uit EU-lidstaten. De rest wordt geïmporteerd, vooral uit Rusland (39 procent van de import) en Noorwegen (30 procent).

Van dat geïmporteerde gas is een steeds groter deel vloeibaar gas. In 2017 was dat aandeel 14 procent. Van het vloeibaar gas komt het grootste deel uit Qatar (41 procent), dat land is ook wereldwijd de grootste leverancier van lng. Zo'n 4 procent van het in 2017 geïmporteerde lng kwam uit de Verenigde Staten.

De groeiende import van lng is de tweede belofte van Juncker aan Trump waarvoor weinig tot niets gedaan hoeft te worden.

Eerder deze maand bleek dat de Europese Unie in juli al meer Amerikaanse sojabonen importeerde. Dat ging ook vrijwel vanzelf. De prijzen van Amerikaanse sojabonen zijn namelijk omlaaggegaan door de Chinese invoertarieven op Amerikaanse sojabonen.

Invoertarieven op Europese auto's zijn voorkomen

Met de beloftes van Juncker zijn Amerikaanse invoertarieven op Europese auto's voorkomen. Zulke tarieven werden door onder anderen Angela Merkel gezien als het startsignaal van een 'echte handelsoorlog'.

Maar niet alle invoertarieven zijn van de baan. De belasting op Europees aluminium en staal is nog steeds van kracht in de VS. En de Europese vergeldingsmaatregelen (zoals tarieven op spijkerbroeken en motoren) zijn ook nog steeds van kracht.