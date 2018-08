Turkse lira maakt plotselinge duikvlucht

Voor een euro werd om 8.20 uur 7,10 lira betaald. Tien minuten later herstelde de munt naar 6,74 lira tegenover de euro, een daling van ongeveer 6 procent ten opzichte van donderdag. Toen moest in de middag ongeveer 6,35 lira worden betaald voor een euro.

Ook tegenover de dollar daalde de munt in korte tijd 10 procent in waarde. Een dollar was rond 8.20 uur ongeveer 6,25 lira waard

De lira lijdt onder hoge inflatie in Turkije zelf en de dreiging van economische sancties van de Verenigde Staten. Vrijdag verklaarde de Turkse president Tayyip Erdogan dat de Turken zich geen zorgen hoeven te maken over de dalende munt.

"Vergeet niet, zij hebben hun dollar, wij hebben ons volk en onze god", zei de president. "We werken hard. Kijk naar waar we zestien jaar geleden waren en waar we nu zijn."

Vrijdag meldt de Financial Times (FT) verder dat de Europese Centrale Bank zich zorgen maakt over de blootstelling van Europese banken aan Turkije, hoewel de situatie nog niet als zorgwekkend wordt beoordeeld. Vooral BBVA, Unicredit en BNP Paribas zouden risico's lopen in het land.