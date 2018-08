IKEA opent eerste winkel in India met aangepast assortiment

De winkels hebben een ander assortiment dan die in Europa. Naast de bekende Billy-boekenkasten en Klippan-banken verkoopt de meubelgigant bijvoorbeeld massala-opbergbakken, matrassen van kokosvezels en rijstcake-makers.

Omdat Indiërs niet gewend zijn meubels zelf in elkaar te zetten, regelt het Zweedse bedrijf dat de producten gemaakt en geleverd worden door derde partijen.

IKEA werkt samen met lokale leveranciers en klusjesmannen. IKEA-directeur Jesper Brodin zegt tegen nieuwszender BBC: "In andere landen bieden we die diensten ook aan, maar we verwachten dat de behoefte in India veel groter is."

Kip of vegetarisch

Ook heeft het IKEA-restaurant een aangepast menu. Behalve veel Indiase gerechten op de kaart zijn de Zweedse gehaktballetjes vegetarisch of gemaakt van kip.

Verder zijn de kasten en keukens iets lager dan in Europa en Noord-Amerika. Vijfhonderd artikelen kosten minder dan 100 roepies (ongeveer 1,25 euro).

IKEA ziet kansen in India omdat de bevolking naar verwachting meer geld gaat uitgeven aan meubels. Op dit moment geven de 1,3 miljard Indiërs zo'n 26 miljard euro uit aan meubels en woninginrichtingsproducten. Dat bedrag zal flink toenemen. Vanaf 2022 tot aan 2029 gaan naar verwachting 380 miljoen Indiërs tot de middenklasse behoren.