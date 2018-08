Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door

De Nederlanders sluiten zich daarmee aan bij de stakingen van hun collega's in Ierland, Duitsland, Zweden en België die ook vrijdag plaatsvinden.

Er zijn in totaal 396 vluchten geschrapt, waarvan veruit de meeste van en naar Duitsland (250) en België (104). Daar komen de Nederlandse vluchten nog bij. Dat zijn er maximaal 22.

VNV zegt erg blij te zijn dat het op dezelfde dag als de Europese collega's kan gaan staken. "Het is zeker een symbolische overwinning. We geven hier een duidelijke wake-upcall: Ryanair moet veranderen", aldus VNV-woordvoerder Joost van Doesburg.

Ryanair zegt in een reactie dat het hoopt dat er weer met de vakbonden onderhandeld kan worden en dat medewerkers van het bedrijf niet nogmaals overgaan tot "onrechtvaardige stakingen".

Geen grote maatschappelijke gevolgen

Ryanair betoogde tijdens het kort geding dat de vakantieganger de dupe wordt van de stakingen. De budgetmaatschappij wilde via het kort geding een verbod op stakingen in het weekend (inclusief vrijdag) tijdens de vakantieperiode afdwingen.

De rechter ziet echter niet waarom staken in het weekend of in de vakantieperiode erger is dan buiten die periodes. Volgens de rechter is ook niet aangetoond dat de staking grote maatschappelijke gevolgen met zich mee zal brengen. Wel moet de vakbond stakingen in het vervolg 72 uur van tevoren aankondigen.

Pilotenvakbond VNV kondigde deze staking donderdagmiddag aan. Dat vond Ryanair te kort dag. Volgens de pilotenvakbond is dat nodig, omdat er anders piloten uit het buitenland worden ingevlogen om de schade van de staking te beperken.

Het is dus nog mogelijk dat Ryanair piloten vanuit het buitenland invliegt om vrijdag in te vallen. Dat mag in het vervolg echter niet meer, oordeelt de rechter.

Het is een onrustige tijd voor Ryanair

In heel Europa laten piloten en cabinepersoneel al maanden van zich horen. Ryanair praat sinds december vorig jaar met vakbonden, maar volgens de bonden zijn die gesprekken vastgelopen.

Het personeel wil onder meer dat het bedrijf stopt met het hanteren van het Ierse recht, dat vaak minder bescherming biedt dan het nationale recht, zoals het Nederlandse. Ook willen de piloten niet meer als schijnzelfstandigen werken. Op de basis in Eindhoven werken 49 piloten, waarvan 36 in vaste dienst. De rest werkt via een uitzendbureau.

Het cabinepersoneel in Italië, Spanje, Portugal en België staakte vorige maand al. De Ierse piloten hebben de afgelopen weken al meerdere malen gestaakt.