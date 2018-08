Chinese media beschuldigen VS van 'gangstermentaliteit' om handelstarieven

De nieuwe heffingen gaan in op 23 augustus en raken nog eens 16 miljard dollar aan importgoederen uit China. De nieuwe tarieven komen boven op de importtarieven met een waarde van 34 miljard dollar.



In een tegenreactie gaat China extra tarieven van 25 procent opleggen op Amerikaanse producten die een totale waarde hebben van 16 miljard. In totaal heeft China nu importtarieven voorgesteld op Amerikaanse producten met een waarde van 110 miljard dollar. Daar zitten nog geen belangrijke Amerikaanse producten tussen, zoals ruwe olie en vliegtuigen.



De staatsmedia in China schrijven dat de Verenigde Staten het handelsconflict tussen beide landen aan het "pushen" is en alleen maar erger wordt als de Amerikanen blijven vasthouden aan hun "gangstermentaliteit". Volgens de krant China Daily doet het land er alles aan om een handelsoorlog te voorkomen, maar heeft China geen andere keuze om tegenmaatregelen te nemen.



De Verenigde Staten en China liggen al geruime tijd in de clinch. De Amerikaanse president Donald Trump benadrukt dat China meer producten in de VS verkoopt dan dat het land Amerikaanse producten afneemt.



Trump vindt dat China de eigen markt meer moet openstellen en beschuldigt het land ervan bedrijven te dwingen technologieën te delen met Chinese samenwerkingspartners.

