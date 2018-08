New York beperkt groei van taxidiensten zoals Uber en Lyft

In 2015 reden er 12.600 taxi's rond in de stad, dit jaar zijn dat er 80.000. Terwijl er in 2015 voornamelijk reguliere, gele taxi's rondreden, zijn dit er nu nog 14.000. Dat is dus minder dan 20 procent van alle taxi's.

Dat betekent dat zo'n 80 procent van de taxi's rijdt via apps zoals Uber en Lyft. Deze diensten zijn veelal goedkoper dan reguliere taxi's. De stijging van het aantal taxidiensten leidde tot een grote inkomensdaling voor chauffeurs en een toename van het aantal verkeersopstoppingen.

Minimumloon voor taxichauffeurs

Burgemeester Bill de Blasio van New York is blij met de tijdelijke vergunningstop. Hij pleitte drie jaar geleden al voor een soortgelijke beperking. Die werd toen afgewezen, nadat Uber met een grote marketingcampagne bestuurders en klanten opriep om te protesteren tegen de vergunningstop.

De Blasio wil verder een minimuminkomen voor bestuurders van taxi's invoeren.

Reacties van Uber, Lyft en de andere chauffeurs

Uber en Lyft zijn niet blij met de vergunningstop. New York is voor Uber de grootste markt in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van Uber zegt tegen persbureau Bloomberg: "Deze pauze van 12 maanden is een bedreiging van een van de weinige betrouwbare vervoersopties in de stad. Ondertussen doet de stad niets om de files op te lossen of de metro te verbeteren."

Volgs Lyft is het een stap terug in de tijd. "Door deze beperking wordt het weer moeilijker om een taxi te bemachtigen, vooral voor niet-blanke New Yorkers en inwoners van de buitenwijken."

Traditionele taxichauffeurs zijn juist blij. Branchevereniging The New York Taxi Workers Alliance omschrijft de beperking van Uber en Lyft op de website als "een historische overwinning voor de leden".