Warner Music verkoopt volledige aandeel in Spotify voor 504 miljoen dollar

126 miljoen dollar van de verkoopopbrengsten worden gedeeld met artiesten en platenlabels die op de streamingdienst te vinden zijn, meldt CEO Steve Cooper.

Eerder dit jaar verkocht Warner al 75 procent van de Spotify-aandelen die het toen in bezit had. De verkoop heeft niets te maken met het vertrouwen dat Warner in de streamingdienst heeft, zei Cooper toen.

"We zijn ontzettend optimistisch over de groei van streaming via abonnementen", aldus de CEO. "We verwachten dat Spotify een grote rol blijft spelen in die groei."