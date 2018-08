Ryanair wil Nederlandse pilotenstaking via rechter voorkomen

Dat meldt VNV dinsdag. De pilotenvakbond zegt verrast te zijn door de stap van Ryanair, dat nergens anders in Europa een staking heeft willen tegenhouden via de rechter.

Het kort geding is volgens de bond voorbarig omdat VNV nog niet heeft uitgesproken dat het wil gaan staken. Wel heeft de bond al goedkeuring van zijn leden voor een staking.

"Met deze dagvaarding probeert Ryanair wederom rechten van haar medewerkers te ontnemen", aldus de bond, die naar eigen zeggen "woedend is vanwege de Ryanair-aanval op het Nederlands stakingsrecht, hetgeen een fundamenteel recht is van werknemers in Nederland."

Het is eerder voorgekomen dat een rechter een streep zet door een staking bij een luchtvaartmaatschappij. In 2016 werden tijdens de vakantieperiode meerdere stakingen bij KLM en Easyjet verboden door de rechter.

Ryanair was woensdag niet beschikbaar voor commentaar.

In vier andere landen wordt er sowieso gestaakt

Eerder vandaag kondigde de Duitse pilotenvakbond al aan dat Duitse Ryanairpiloten vrijdag staken. Ze sluiten zich daarmee aan bij de stakingen van Belgische, Zweedse en Ierse piloten, allemaal op dezelfde dag.

Door de stakingen aanstaande vrijdag heeft Ryanair al in totaal 396 vluchten geschrapt, waarvan veruit de meeste van en naar Duitsland (250) en België (104). Gedupeerden die hier last van hebben, krijgen daarover een e-mail of een sms'je, aldus Ryanair. De lowbudgetmaatschappij belooft vluchten om te boeken of reizigers hun geld terug te geven.

Vorige maand staakte ook het cabinepersoneel van Ryanair al, in België, Spanje, Portugal en Italië.

Het is al een ruim een jaar onrustig bij Ryanair

Piloten en cabinepersoneel laten al sinds vorige zomer van zich horen, omdat ze betere werknemersrechten willen. Ryanair hanteert overal in Europa het Ierse recht, omdat de vliegtuigen daar geregistreerd staan. Het Ierse recht biedt over het algemeen minder bescherming dan het Nederlandse.

Verder wil het personeel onder andere niet meer in verkapt dienstverband werken en doorbetaald krijgen tijdens vakantie. Het bedrijf heeft in zijn bijna 34-jarige bestaan nooit met vakbonden gepraat. In december vorig jaar kwam daar verandering in, toen Ryanair dat als enige mogelijkheid zag om een staking rond de kerstdagen te voorkomen.