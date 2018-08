Wat is Elon Musk aan het doen met het aandeel Tesla?

De boodschap sloeg in als een bom op de aandelenmarkt en het aandeel steeg snel met 5 procent. De handel werd even later voor twee uur stilgelegd. Het aandeel sloot vervolgens 11 procent hoger op zo'n 380 dollar.

Als Musk zijn plan daadwerkelijk doorzet, zou het één van de grootste deals van de laatste jaren zijn. Bij een prijs van 420 dollar per aandeel is het bedrijf zo'n 70 miljard dollar waard.

De tweet is erg opmerkelijk. Normaliter maakt een topman een dergelijke intentie niet tijdens handelsuren bekend via zijn eigen Twitter-account. Meestal zou er ook wat meer informatie gedeeld worden. Maar terwijl de verbijsterde beleggers en analisten het nieuws probeerden te verwerken, bleef het vanuit Tesla even stil.

Pas later kwam het concern met een langer persbericht waarin Musk ook uiteenzette waarom hij van de beursnotering af wil.

Hoe serieus was Musk?

Veel analisten betwijfelen of Musks booschap serieus was. Ook beleggers lijken niet helemaal te weten wat ze met de tweet aan moeten. Zo steeg het aandeel niet naar de prijs die Musk noemde.

Maar zelfs als Musk - die nog 20 procent van Tesla bezit - de plannen doorzet, is het de vraag hoe ze in de praktijk worden uitgewerkt. Om de aandelen over te nemen van de huidige aandeelhouders, heeft hij tientallen miljarden dollars nodig en daarna heeft hij ook geld nodig om zijn uitbreidingsplannen door te zetten.

Bij de Amerikaanse televisiezender CNBC vertelde Harvey Pitt, de voormalige voorzitter van beurstoezichthouder SEC, dat er sprake kan zijn van koersmanipulatie als Musk het bericht verstuurde om de prijs van het aandeel te doen bewegen.

Maar zelfs als Musk daadwerkelijk van de beursnotering af wil, moet zijn uitspraak dat de financiering zeker is wel kloppen. Anders heeft hij verkeerde informatie verspreid en kan hij daardoor in de problemen komen. Pitt noemt het verder opvallend dat Musk een specifieke prijs noemt waartegen hij het aandeel van de beurs wil halen.

Aantal tweets neemt exponentieel toe

Corné van Zeijl, beursanalist bij Actiam, legt uit dat Musk vaker dingen doet die niet normaal zijn. "Het begint op een manische depressie te lijken. Ik zie het aantal tweets ook exponentieel toenemen", zegt hij, hoewel Musk ook eerder extreme ideeën wist uit te voeren. "Laat ik vooropstellen dat de man ook briljant is. Hij is al tien keer figuurlijk doodverklaard, maar hij leeft nog steeds."

Het communiceren van belangrijke bedrijfsboodschappen via Twitter is wel geoorloofd, legt Van Zeijl uit. Zo keurde de Amerikaanse beurswaakhond het eerder goed dat de directeur van Netflix uitspraken deed via zijn eigen Facebook-pagina.

De grote vraag is of het bericht van Musk daadwerkelijk koersmanipulatie is, zegt de analist die erop wijst dat de zakenman niet een concreet bod doet, maar het zegt te overwegen. Of er daadwerkelijk een bod gaat komen, moet nog blijken.

Van Zeijl merkt wel op dat Tesla enkele obligaties heeft uitstaan die in aandelen omgezet kunnen worden als de prijs voor een aandeel maar hoog genoeg is.

Groter verlies voor shortsellers

Bekend is dat Musk ook een hekel heeft aan beleggers die inzetten op een daling van het aandeel Tesla en ook publiekelijk schrijven dat het slecht gaat met zijn bedrijf, de zogeheten shortsellers.

Die investeerders geloven niet dat Musk zijn uitbreidingsplannen kan doorzetten zonder minstens nieuwe aandelen uit te geven. Hierdoor zou de aandelenprijs dalen. Maar Musk heeft altijd ontkend een nieuwe emissie te moeten doen.

Volgens schattingen kijken deze beleggers al tegen een mogelijke kostenpost aan van 2 miljard dollar na de beter dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal van Tesla. Ze hadden immers gegokt op een daling. Na de tweet van Musk is die schade waarschijnlijk met nog eens 1,3 miljard dollar gegroeid.