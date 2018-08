Ook Duitse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken

Dat maakt de Duitse pilotenvakbond VC woensdag bekend.

Het is al een jaar lang onrustig rond Ryanair. Personeelsleden in heel Europa voeren actie, omdat ze onder meer willen dat het bedrijf stopt met het hanteren van het Ierse recht in andere landen. Dat biedt personeel minder bescherming dan bijvoorbeeld het Nederlandse recht.

Verder willen ze meer grip op hun vakantiedagen hebben, niet meer als schijnzelfstandigen werken en niet meer zomaar naar een andere basis overgeplaatst kunnen worden.

Door de stakingen aanstaande vrijdag heeft Ryanair al in totaal 396 vluchten geschrapt, waarvan veruit de meeste van en naar Duitsland (250) en België (104). Gedupeerden die hier last van hebben, krijgen daarover een e-mail of een sms'je, aldus Ryanair. De lowbudgetmaatschappij belooft vluchten om te boeken of reizigers hun geld terug te geven.

Eind juli staakte het cabinepersoneel uit Spanje, Portugal en België al. Ierse piloten staakten de afgelopen weken al meerdere malen. Ryanair besloot daarop een deel van de Ierse vloot over te plaatsen naar Polen. De aankomende staking van de Ierse piloten is daar weer een reactie op.

Ook in Nederland denken piloten aan staken

Nederlandse Ryanair-piloten overwegen ook een staking, maar daar is nog geen definitief besluit over genomen. Dat volgt waarschijnlijk later deze week. Als zij gaan staken, zal de actie minstens 24 uur van tevoren worden aangekondigd. Het is dus mogelijk dat ook zij zich nog aansluiten bij de staking op vrijdag.

Ryanair heeft lang geweigerd in gesprek te gaan met vakbonden. Daar kwam eind vorig jaar verandering in. Toen zag de luchtvaartmaatschappij het erkennen van vakbonden als de enige manier om een grote staking rond Kerst te voorkomen.