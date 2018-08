Zo bereidt deze poffertjesbakker zich voor op Brexit

Jan Boers van Cérélia Nederland reist vaak naar het Verenigd Koninkrijk (VK) om Hollandse poffertjes en pannenkoeken te verkopen aan grote Britse levensmiddelenketens. Dat gaat goed: Cérélia Nederland haalt ongeveer een kwart van de totale omzet uit Groot-Brittanië.

Het bedrijf maakt kant-en-klare pannenkoeken in alle soorten en maten. De Sliedrechtse producent is opgericht in de jaren negentig en een zelfstandig onderdeel van de Franse bakkerij Cérélia. De pannenkoekenbakkers hebben een eigen merk: Jan. Daarnaast maken ze diverse huismerken voor supermarktketens. In Engeland verkopen ze bijvoorbeeld poffertjes en pannenkoeken aan de grote retailer Tesco onder de naam Abra-ca-Debora.

"Pannenkoeken zijn van oudersher populair in Engeland op de dinsdag voor de Vastenperiode", vertelt Boers. "Die dag wordt zelfs Pancake Tuesday genoemd in het VK en Ierland. Zo'n tien jaar geleden begonnen we met de verkoop van pannenkoeken in die periode. Inmiddels eten de Britten steeds vaker op andere momenten pannenkoeken. En we verkopen ook poffertjes, die noemen we daar 'diddy pancakes'."

Slapeloze nachten

Het Verenigd Koninkrijk is na Nederland de belangrijkste afzetmarkt voor fabrikant Cérélia Nederland. Omdat het bedrijf een vers product exporteert, maakt Boers zich grote zorgen over de situatie aan de grens na de Brexit.

"Ik had slapeloze nachten toen ik in 2016 hoorde dat de Britten kozen voor vertrek uit de Europese Unie", zegt hij. "Ik kon de uitkomst niet begrijpen, nog steeds niet trouwens. Bovendien daalde de koers van de pond meteen en dat had direct invloed op onze business."

Vrees voor consequenties harde Brexit

Boers vreest voor de consequenties van een harde Brexit, dus als Groot-Brittannië zonder afspraken uit de Europese Unie stapt. Uit een berekening van het Internationaal Monetair Fonds blijkt dat de Nederlandse economie zeker geraakt wordt door zo'n harde Brexit. Dit kost Nederland 0,7 procent van het nationaal inkomen. Alleen Ierland wordt met een verwachte daling van 4 procent harder getroffen.

"We rijden met een externe vervoerder tussen onze fabriek in Nederland en het depot in het VK. Mijn grootste zorg is dat de vrachtwagen langer staan te wachten bij de grens, want we hebben verse producten. Engelse supermarktketens zijn weinig vergevingsgezind als producten te laat aankomen. Daarnaast is de kans groot dat de Engelse pond verder zal dalen als het vertrouwen in een verstandige afloop vermindert."

Poffertjes in de file

Zodra het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, komen er weer douanecontroles. Het duurt dus langer voordat de verse producten van Cérélia de grens over zijn. In het ergste geval ontstaan files en bederven de poffertjes.

Boers is niet de enige ondernemer die verse producten naar het Verenigd Koninkrijk exporteert. Chrysantenkweker Cees Dekker houdt bijvoorbeeld rekening met een vertraging van 48 uur. "Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de bloemen", zegt hij.

Ondernemers die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk kunnen een zogenaamde Brexit-voucher krijgen van de overheid. Dit is een vorm van subsidie voor advies over de gevolgen van Brexit. Boers kreeg zo'n voucher en de adviseur vertelde hem om een speciale regeling aan te vragen bij de douane.

Snelle weg voor de verse pannenkoeken

Met die regeling kunnen bedrijven de status van Authorised Economic Operator (AEO) krijgen en dat betekent voorrang bij douanecontroles. "Ik hoop dat er een soort fast lane komt voor bedrijven die zo'n status hebben", zegt Boers. "Een aparte weg voor iedereen met voorrang. Je hebt tenslotte weinig aan een voorrangsregeling als je achteraan staat in een file van vrachtwagens zonder speciale vergunning."

Verder bleek uit het advies dat Brexit ook gevolgen kan hebben voor de export naar Ierland, terwijl dat land gewoon in de EU blijft. Cérélia verkoopt namelijk ook pannenkoeken in Ierland en het vervoer loopt via het Verenigd Koninkrijk. Boers: "Maar we kijken nu ook naar de optie om rechtstreeks richting Ierland te gaan, bijvoorbeeld met de boot vanaf Calais. Een andere optie is dat we de goederen voor Ierland apart houden."

Fabriek verplaatsen

Als het echt een drama wordt aan de grens, kan hij de poffertjesproductie ook naar Engeland verplaatsen. Het Franse moederbedrijf produceert nu namelijk ook al taartbodems en voorgebakken croissants in het VK.

"Maar dat is niet zo makkelijk als het klinkt", zegt Broers. "Het zou maanden duren en veel geld kosten om alle productie naar Engeland te verplaatsen. Laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen."

