Elon Musk overweegt Tesla van beurs te halen

Musk zou daar 420 dollar (ongeveer 360 euro) per aandeel voor betalen, schrijft hij op Twitter. Met het huidige aantal uitgegeven aandelen zou dat neerkomen op meer dan 70 miljard dollar.

De tweet volgt op het nieuws dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië een belang van 3 tot 5 procent in Tesla heeft genomen, meldt The Financial Times. Daarmee is het investeringsfonds een van de acht grootste aandeelhouders van het bedrijf.

Musk heeft zelf ongeveer een vijfde van Tesla in handen. Om het bedrijf daadwerkelijk van de beurs te halen, moet hij de goedkeuring van andere grote aandeelhouders krijgen.

De Tesla-directeur heeft zich in het verleden vaker negatief uitgelaten over de beurs. Hij zou van mening zijn dat beursgenoteerde bedrijven zich te veel op kortetermijnwinst in plaats van de langetermijnontwikkeling van een bedrijf richten.