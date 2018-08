Vastgoed in de Randstad levert vastgoedinvesteerders veel op

Ook Utrecht (derde met 14,2 procent), Den Haag (zesde met 12,3 procent) en Rotterdam (tiende met 11,2 procent) leverden een hoog rendement op.

Over het algemeen was 2017 met een totaal rendement van 9,3 procent binnen de eurozone, ten opzichte van 7,9 procent in 2016, een positief jaar voor beleggers in de Europese vastgoedmarkt.

Investeringen in de woningbouw, logistiek en hotelsector bleken de succesvolste investeringsmogelijkheden. Behalve in de Nederlandse steden was ook in München, Barcelona, Madrid, Lyon, Berlijn en Porto een hoog rendement te halen.

Sweco denkt dat de Europese vastgoedmarkt ook dit jaar en volgend jaar hoge rendementen blijft opleveren.