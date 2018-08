VS legt vanaf dinsdag economische sancties op aan Iran

De Verenigde Staten hebben in het verleden al sancties opgelegd aan het land, maar die werden opgeven na de nucleaire deal met Iran in mei 2015.

President Donald Trump kondigde op 8 mei aan om uit dit akkoord te stappen. De sancties gaan dinsdagnacht om 12.01 uur lokale tijd in Washington D.C. van kracht.

De sancties zijn onder meer gericht op de aankoop van Amerikaanse dollars, metaalhandel, kolen en autohandel. Ze maken deel uit van een bredere strategie van Trump om de geldstromen naar het Iraanse leiderschap te stremmen.

De maatregelen worden ingevoerd om het gedrag van Iran aan te passen, niet om een verandering van het regime teweeg te brengen, verzekert een functionaris. "Er is geen twijfel over mogelijk dat deze economische sancties de Iraanse economie onder druk gaan zetten", zegt de overheidsfunctionaris.

Olie

Naast de aankondiging voor de sancties op dinsdag, bereidt de VS ook sancties voor op Iraanse olie. Deze zouden in november worden ingevoerd.

"We gaan proberen om zoveel mogelijk landen mee te krijgen", zegt de overheidsfunctionaris. "Ons doel is om zo min mogelijk inkomsten en harde valuta Iran in te laten komen."

Atoomdeal

Na het sluiten van het akkoord in 2015 moest Iran de voorraad uranium inleveren en faciliteiten om kernwapens te ontwikkelen ontmantelen. Daarnaast kregen inspecteurs van het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) de mogelijkheid om de activiteiten in Iran te monitoren. Hiertegenover stond dat de economische sancties tegen Iran werden opgeheven.

In mei stapte Trump uit het akkoord. Hij zou bewijs hebben dat Iran in het geheim zijn nucleaire wapenarsenaal uitbreidt. Op een geheime locatie zouden kernkoppen worden gebouwd en getest. Volgens de overheidsfunctionarissen is Donald Trump bereid om met de Iraanse leiders in gesprek te gaan, om een nieuw akkoord met Teheran te smeden

