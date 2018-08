Theresa May blijft geloven in 'goede' Brexit-deal

Dit zei de woordvoerder van May maandag in een reactie op de twijfels die verschillende Britse leiders onlangs uitten.

Zo benadrukte handelsminister Liam Fox dit weekend dat er een grote kans is dat het VK uit de EU stapt zonder een deal. Hij sprak van 60 procent kans op een zogeheten 'no-deal' en verweet de Europese Unie een gebrek flexibiliteit in de onderhandelingen.

Centralebankpresident Mark Carney noemde afgelopen vrijdag de kans op een Brexit zonder overeenkomst "ongemakkelijk groot", hoewel hij er wel bij zei dat het onwaarschijnlijk is.

De woordvoerder van May zei maandag: "Wij blijven geloven dat een overeenkomst de waarschijnlijkste uitkomst is, omdat het bereiken van een goede deal niet alleen in het belang is van het Verenigd Koninkrijk is, maar ook in het belang van de EU en de 27 lidstaten is."