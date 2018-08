Handelsoorlog raakt Duitse industrie

De daling is aanzienlijk sterker dan verwacht, want economen hadden op een daling van 0,5 procent gerekend. In mei stegen de fabrieksorders nog met 2,6 procent. Verschillende Duitse bedrijven waaronder autoconcern BMW hebben al gewaarschuwd dat de handelsspanningen de winst kunnen gaan raken.

Met name de buitenlandse orders van Duitse producten gingen in juni stevig omlaag, met 4,7 procent. De bestellingen uit landen van de eurozone zakten met 2,7 procent en de orders uit elders in de wereld daalden met bijna 6 procent. De binnenlandse orderontvangst toonde een krimp met 2,8 procent.

Handelsoorlog

Het lijkt er niet op alsof de handelsspanningen zullen afnemen in de komende tijd. Vrijdag kondigde de Chinese regering aan 60 miljard dollar aan importheffingen klaar te hebben staan voor Amerikaanse producten als de Verenigde Staten hun heffingen op Chinese producten uitbreiden.

Eerder in de week werd bekend dat de regering-Trump importheffingen van 25 procent wil invoeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar. Mogelijk worden de heffingen deze week nog aangekondigd.

