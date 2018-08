Vrouw op gemeentekantoor verdient voor het eerst meer dan mannelijke collega

Het gemiddelde brutomaandsalaris van vrouwen bedroeg vorig jaar 3.679 euro. Dat is 26 euro meer dan de 3.653 euro die mannelijke gemeenteambtenaren mee naar huis namen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het percentage vrouwelijke leidinggevenden bij gemeentehuizen is gestegen. Het aandeel steeg van 37 procent in 2016, naar 40 procent afgelopen jaar. Dit aandeel neemt al jaren toe. In 2013 was nog 31 procent van de leidinggevenden een vrouw.

De 388 gemeenten in Nederland hadden eind vorig jaar in totaal 160.810 mensen in dienst. Dat is 2,2 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Daling in ziekteverzuim te zien

Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten bedroeg afgelopen jaar 5,4 procent. Dat is een lichte daling (0,2 procent) vergeleken met een jaar eerder, maar nog altijd 1,4 procent hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Dat komt vooral door het relatief hoge aantal langdurig zieke zestigplussers bij gemeenten.