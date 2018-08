Centrale bankier VK: 'Kans dat Brexit-deal mislukt is ongemakkelijk hoog'

Dat zegt Carney in gesprek met de Britse publieke omroep BBC. Carney hamert erop dat een transitieperiode na het Britse vertrek uit de Europese Unie "absoluut in het belang" van beide partijen is.

Als het niet lukt om daar een overeenkomst over te sluiten, zou dat voor hogere prijzen zorgen en zou het de handel en de economische activiteit in het Verenigd Koninkrijk ontwrichten, aldus de centrale bankier. "De taak van de Bank of England is om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Het is vrij onwaarschijnlijk, maar het is een mogelijkheid."

Volgens Carney kan het Britse financiële stelsel de klappen grotendeels opvangen. "We hebben ervoor gezorgd dat de banken het kapitaal en de liquide middelen hebben die ze nodig hebben, en we hebben de rampenplannen gereed."

Carney verwacht dat EU ook stappen onderneemt

Maar de Britse banken kunnen niet alles zelf. Ook de EU moet een aantal stappen ondernemen, zegt Carney. Wat die precies zijn, laat hij in het midden. "We voeren gesprekken (met de EU, red.) en we verwachten dat er naar deze punten gekeken wordt."

Donderdag verhoogde de Britse centrale bank de rente naar 0,75 procent. Het is pas de tweede keer sinds de financiële crisis dat de Britse centrale bank de rente 0,25 procentpunt naar boven bijstelt. Volgens Carney is het niet onwaarschijnlijk dat de rente binnen drie jaar de 1,5 procent haalt.