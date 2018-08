Zonnepaneeleigenaren verdienen tientallen euro's extra door recordmaand

Dat blijkt uit gegevens van energiebedrijf Essent. In doorsnee leverde een set zonnepanelen in juli zo'n 91 euro op, 21 euro meer dan in een gemiddelde julimaand tussen 1981 en 2010.

Deze berekeningen zijn van toepassing op een systeem van 2.600 wattpiek, ongeveer acht tot tien zonnepanelen, met een efficiëntie van 88 procent en een ideale opstelling naar het zuiden.

Dit jaar hebben zonnepanelen sowieso veel opgeleverd. In februari, mei en juni was het ook erg zonnig. Zonnepaneeleigenaren met het eerder genoemde systeem hebben dit jaar tot nu toe 372 euro verdiend. Dit is zo'n 54 euro meer dan het gemiddelde van eerdere jaren. In een heel jaar leveren zonnepanelen ongeveer 450 euro tot 500 euro op.

Zonnepaneeleigenaren verdienen geld met hun panelen door zonnestroom terug te leveren aan het net op zonnige momenten, maar ook door te besparen op hun eigen verbruik.

Warmte

De opbrengst van zonnepanelen is vooral afhankelijk van het aantal zonuren en de instraling, de hoeveelheid zonne-energie die het aardoppervlak bereikt. In de eerste zeven maanden van dit jaar was het aantal zonuren een kwart hoger dan het langjarig gemiddelde. De instraling ligt 16 procent hoger vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Juli steekt er qua aantal zonuren met kop en schouders bovenuit. In De Bilt werden maar liefst 341 zonuren geteld, 65 procent meer dan gemiddeld. Toch betekent dat niet dat de productie van zonnepanelen ook zo veel gestegen is.

Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool, legt uit dat zonnepanelen door de warmte iets minder produceren. "Naarmate die panelen heter worden, loopt het rendement terug. En mensen vergeten het weleens, maar als het heel heet is, is het ook vochtiger." Door die hogere luchtvochtigheid neemt de instraling af.