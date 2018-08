Beveiligers op Schiphol mogen hun acties uitbreiden

Dat heeft de voorzieningenrechter in Haarlem dinsdag bepaald in een kort geding dat de luchthaven Schiphol had aangespannen.

De afgelopen tien dagen legden beveiligers al meerdere malen het werk neer. Daarover had Schiphol afspraken gemaakt met de bonden.

De werkonderbrekingen mochten bijvoorbeeld niet langer dan tien minuten duren. Ook zouden er geen acties plaatsvinden tijdens de drukste vertrekuren.

De bonden mogen de acties uitbreiden tot vijftien minuten per keer en meer dan vijf keer per etmaal een actie organiseren. De bonden hadden ook al acties van twintig minuten per keer aangekondigd, maar dat mag dus niet van de rechter.

Eisen

De beveiligers houden werkonderbrekingen in verband met de stukgelopen onderhandelingen over zowel de cao particuliere beveiliging als de cao voor G4S Aviation Security. Het gaat FNV en CNV niet alleen om meer loon voor de medewerkers, maar ook om een verlaging van de werkdruk.

De cao particuliere beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers, onder wie de Schiphol-beveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec.

Onder de cao voor G4S Aviation Security vallen ongeveer twaalfhonderd beveiligers.