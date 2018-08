KLM-topman Pieter Elbers: 'Top Air France-KLM anders inrichten is een optie'

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers in Parijs zijn veel vragen gesteld over de voortgang van de benoeming van een opvolger van Air France-KLM topman Jean-Marc Janaillac.

De stakingen bij Air France zijn opgeschort tot een nieuwe topman is gevonden. Elbers wordt genoemd als mogelijke kandidaat.

"Daar wil ik niet over speculeren", zegt de KLM-CEO in een interview met NU.nl. Elbers benadrukt dat in september meer duidelijk wordt over de nieuwe 'governance', oftewel het bestuur van het luchtvaartconcern.

"Dat is een breed begrip", zegt Elbers. "Dat kan een nieuwe topman of -vrouw zijn of je kunt de inrichting van de top wat veranderen. Air France-KLM houdt die mogelijkheid open."

'Collegiaal' interim-bestuur

Op dit moment heeft Air France-KLM een interim-management dat bestaat uit Frédéric Gagey (CFO en waarnemend CEO van Air France-KLM), Franck Terner (CEO Air France) en Elbers (CEO KLM) met Anne-Marie Couderc als niet-uitvoerend bestuursvoorzitter.

"Ik zou jokken als ik zei dat er in het verleden geen spanningen waren tussen Air France en KLM", zegt Elbers. "Bijvoorbeeld over groei, over Transavia. Maar de afgelopen maanden ging het goed. Wij hebben als collegiaal bestuur uitstekend de dagelijkse leiding gevoerd over het bedrijf, ondanks het feit dat we geen CEO hadden. Er is veel meer dat ons bindt, dan dat ons scheidt."

Ook KLM heeft last van de stakingen bij Air France, geeft Elbers toe. Maar hij kan niet meer doen dan proberen die effecten te beperken, bijvoorbeeld door flexibel te zijn met reisschema's.

"Het is aan Air France om die discussie te voeren met de vakbonden, zoals ik dat doe in Nederland", aldus de KLM-topman. "Ieder is verantwoordelijk voor vakbondsrelaties in eigen land."

Internationale samenwerking

Het is belangrijk dat er snel een nieuwe CEO komt, vindt Elbers. Hoe hij vindt dat de leiding eruit moet zien, laat de topman in het midden. Wel zegt Elbers dat de nieuwe leiding zich vooral moet richten op het oplossen van de problemen in Frankrijk en de strategie van het concern.

"Verder is het belangrijk om onze plek op het wereldtoneel te behouden”, zegt hij. "De afgelopen jaren zijn we heel wat allianties aangegaan, waaronder met de Verenigde Staten, India en China. Gisteren kondigden we een samenwerking aan met het Spaanse Air Europa, waardoor we gezamenlijk vluchten uit kunnen voeren tussen Europa en Zuid-Amerika. Dit soort samenwerkingen is essentieel om onze plek op het luchtvaarttoneel te behouden."

Hij blijft bij zijn eerdere standpunt dat van een splitsing "absoluut geen sprake" is. "Het is begrijpelijk dat er veel aandacht is voor wat niet goed gaat, maar veel gaat wel goed. De samenkomst heeft veel mooie dingen opgeleverd, ook voor KLM."

Volgens Elbers is het belangrijk dat KLM onderdeel is van een groter geheel om te kunnen investeren, groeien en klanten aan te trekken. "Dankzij het samengaan zijn we daartoe in staat geweest."

'Goede resultaten'

Elbers prijst zijn eigen KLM-medewerkers vanwege de goede resultaten. KLM sloot het kwartaal af met een operationele winst van 328 miljoen euro. Dit is 23 miljoen euro minder dan een jaar eerder en dat komt onder meer door de hogere brandstofprijzen. De omzet bij de Nederlandse maatschappij steeg met 2,8 procent tot bijna 2,8 miljard euro.

Bij Air France ging het slecht en dat komt vooral door de stakingen van het personeel. De werkonderbrekingen hadden in het tweede kwartaal een negatief effect van 260 miljoen euro op de operationele winst van het moederbedrijf.

Air France realiseerde een operationele winst van 13 miljoen euro. Onder de streep hield het concern Air France-KLM 109 miljoen euro over. Voor het hele jaar gaat Air France-KLM uit van een capaciteitsgroei voor passagiers van 2,5 tot 3,5 procent.