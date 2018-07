Schiphol spant rechtszaak aan om cao-acties beveiligers tijdelijk te verbieden

Volgens de luchthaven kunnen de acties in de drukke zomerperiode verstrekkende gevolgen hebben voor vluchten en passagiers. Ook zouden ze kunnen leiden tot onveilige situaties. De zaak dient woensdag om 9.00 uur.

De afgelopen tien dagen legden beveiligers al herhaaldelijk het werk neer. Daarover had Schiphol speciaal afspraken gemaakt met de bonden. Zo mochten de werkonderbrekingen niet langer dan tien minuten duren. Ook zouden er geen acties plaatsvinden tijdens de drukste vertrekuren.

De bonden hebben nu echter acties aangekondigd van vijftien en twintig minuten. Ook verhogen zij de frequentie van drie naar vijf acties per dag. Schiphol vindt dit onacceptabel vanwege de veiligheidsrisico’s.

Eisen

Aanleiding van de werkonderbrekingen zijn de stukgelopen onderhandelingen over zowel de cao particuliere beveiliging als de cao voor G4S Aviation Security. Het gaat FNV en CNV niet alleen om meer loon voor de medewerkers, maar ook om verlaging van de werkdruk.

FNV-bestuurder Tanja Schrijver zei onlangs over de acties: ''Door de acties kunnen langere rijen bij de veiligheidscontroles ontstaan, maar de kans dat iemand zijn vlucht mist, is klein. We voeren actie tot we bereiken wat we willen.'' De vakbondsvrouw was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De cao particuliere beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers, onder wie de Schiphol-beveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec. Onder de cao voor G4S Aviation Security vallen ongeveer 1.200 beveiligers.