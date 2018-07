Ook Nederlandse Ryanair-piloten dreigen werk neer te leggen

VNV onderhandelt al enige tijd met Ryanair over een cao voor de piloten, maar die onderhandelingen zitten volgens de vakbond al heel lang muurvast.

"We betwijfelen of ze überhaupt tot een cao willen komen", aldus een woordvoerder. Later op dinsdag wordt een ultimatum verstuurd. De stakingen zullen 24 uur van te voren worden aangekondigd. Ryanair biedt in Nederland vluchten aan vanaf Eindhoven, Amsterdam en Maastricht.

De piloten willen onder meer dat Ryanair het Nederlandse arbeidsrecht hanteert, en niet het Ierse, dat veel minder bescherming biedt. Ook willen ze doorbetaald worden wanneer ze op vakantie gaan.

Onrustige zomer

VNV voelt zich gesterkt door de stakingen elders in Europa. Het is namelijk al de hele zomer onrustig rond Ryanair. Afgelopen maand legde het cabinepersoneel in België, Portugal en Spanje al het werk neer, waardoor vluchten werden geschrapt.

Daarvoor werd een aantal vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland geannuleerd door een pilotenstaking. Naast de Nederlandse piloten roeren ook de Duitse piloten zich. In december vorig jaar wist het bedrijf op het laatste moment een grote pilotenstaking voorkomen, door toe te zeggen dat het voortaan in gesprek zou gaan met de vakbonden.

Slechte resultaten

De prijsvechter dreigde, bij monde van topman Michael O'Leary, om meer banen naar Polen te verplaatsen bij aanhoudende werkonderbrekingen. Het Ierse bedrijf vliegt momenteel op 86 luchthavens verdeeld over 37 landen. Vorig jaar stapten 130 miljoen passagiers aan boord bij Ryanair.

Ryanair begint de stakingen inmiddels ook te voelen in de bedrijfsresultaten. Het afgelopen kwartaal daalde de winst van de budgetluchtvaartmaatschappij met een vijfde.