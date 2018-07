Eurozone-economie groeit minder hard, inflatie stijgt

Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Het gaat om een eerste raming.

In het eerste kwartaal was nog sprake van een groei in het eurogebied van negentien landen met 0,4 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat dit groeitempo gehandhaafd zou worden. In vergelijking met een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 2,1 procent, tegen 2,5 procent in de voorgaande periode.

Voor de gehele Europese Unie van 28 landen werd een economische vooruitgang met 0,4 procent op kwartaalbasis gemeten, net als een kwartaal eerder.

Inflatie

Verder is bekendgemaakt dat de inflatie in de eurozone naar verwachting met 0,1 procentpunt stijgt naar 2,1 procent. Dat komt vooral door de hoge prijs van olie.

De kerninflatie (dat is de inflatie zonder de sterk fluctuerende prijzen van tabak, energie en voedingsmiddelen) is met 1,1 procent. Dat is wel 0,1 procentpunt hoger dan een maand eerder. De kerninflatie ligt al het hele jaar rond dat percentage.

Senior-econoom Bert Colijn van ING waarschuwt dan ook dat de relatief hoge inflatie met een korreltje zout genomen moet worden: "Deze effecten (van de energieprijzen, red.) zullen de komende maanden afnemen, waarmee de inflatie meer op de lijn van de kerninflatie zal komen. Die is nog steeds erg zwak, en komt overeen met de verwachtingen van de ECB."