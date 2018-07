Hyatt trekt zich terug uit overnamestrijd NH Hotels

Dat valt te lezen in een brief van Hyatt, die maandag publiek is gemaakt.

"Gebaseerd op de informatie die we nu hebben, geloven wij dat het pad naar een succesvol overnamebod door Hyatt zo is versmald dat het onpraktisch is geworden", aldus CEO Mark Hoplamazian.

Het Amerikaanse bedrijf had afgelopen vrijdag laten weten een bod te willen doen om de volledige Spaanse hotelgroep in handen te krijgen.

In juni deed de in Thailand gevestigde horecagigant MINT al een bod dat NH op 2,5 miljard euro waardeerde.

Hotelnetwerk

NH Hotel Group bestaat sinds 1978 en heeft inmiddels 379 hotels verdeeld over dertig landen in Afrika, Amerika en Europa. In Nederland heeft de hotelgroep vestigingen in acht verschillende steden. Een bekend logement is bijvoorbeeld het Amsterdamse Krasnapolsky.

MINT zou in totaal 540 hotels tellen als de overname lukt. De huidige vestigingen bevinden zich onder meer in Australië, Nieuw-Zeeland en Dubai. Verder heeft MINT veel restaurants en winkels in bezit.