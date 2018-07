'Britse reisorganisatie Thomas Cook overweegt verkoop luchtvaartdochter'

Thomas Cook, dat met de luchtvaartdochter vakantievluchten uitvoert, zou tot de verkoop over willen gaan om de schuldenlast van het bedrijf terug te dringen. Of het om een volledige verkoop, of de verkoop van een belang in de vliegtak gaat, is niet bekend.

Volgens de Sunday Times, dat zich op bronnen in de reisbranche baseert, bevinden de plannen zich nog in een vroeg stadium. Er zou geen sprake zijn van verkoop op korte termijn. De Chinese aandeelhouder van Thomas Cook, Fosun, wordt genoemd als een mogelijke koper van de luchtvaarttak.

Een woordvoerder van Thomas Cook zegt dat er momenteel nog geen sprake is van verkoop. Wel zou het bedrijf openstaan om invulling te geven aan de consolidatie in de luchtvaart

Uitbreiding

Eerder dit jaar maakte de luchtvaartonderneming van Thomas Cook nog bekend een deel van de toestellen van het failliete Airberlin over te nemen en onder te brengen bij de Duitse dochteronderneming Condor.

Ook werd een Spaanse dochteronderneming opgezet en stapte het bedrijf in het gat dat de Britse chartermaatschappij Monarch Airlines liet na een faillissement.

Thomas Cook vliegt binnen Europa met meer dan honderd vliegtuigen vanuit verschillende landen. In Nederland is Thomas Cook bekend van de merken Neckermann en Vrij Uit.