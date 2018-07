Drukte bij de ijsmakers: 'Het is niet leuk om nee te verkopen'

Bij ijsfabriek Dedert IJs in Roermond is het aanpoten. Het concern is een van de grootste producenten van water- en fruitijsjes zoals dubbellikkers en Fruitini voor huismerken. De laatste vier tot vijf weken zijn de magazijnen bij het bedrijf al leeg.

"Dus wat we nu doen, is vooral de orders produceren zoals die binnenkomen. En zelfs die kunnen we niet helemaal leveren", aldus de Yurda Peeters, manager inkoop en verkoop bij het concern. Noodgedwongen moet het bedrijf korten op alle orders.

"Daar zijn we natuurlijk niet blij mee, maar niemand had dit kunnen voorzien. Mensen zeggen dat je blij moet zijn, maar het is niet leuk om nee te verkopen."

Ze vertelt dat de fabriek capaciteittekort heeft. "Ook al hadden we heel veel voorraad gehad, dan waren wij daar alsnog doorheen geweest."

Met 150 seizoensmedewerkers en 45 man vast personeel wordt nu 24 uur per dag, zes dagen per week geproduceerd. Elke dag gaan er ongeveer een miljoen ijsjes uit. En Peeters verwacht dat dit nog wel even door kan gaan. "Je moet in ieder geval zorgen dat die voorraad weer aangevuld wordt."

En dat is lastig, beaamt Unilever. De producent van bekende ijsjes zoals Calippo en Magnum heeft moeite de schappen vol te houden. "De ijsjes gaan zo enorm hard dat de aanvoer die ‘s ochtends bij de supermarkt binnenkomt, er voor het einde van de ochtend vaak alweer uit is", vertelt woordvoerder Freek Bracke.

Op volle toeren

De OLA-fabrieken in Europa draaien volgens hem "op volle toeren". "We houden altijd rekening met onverwacht mooi weer en hebben in het begin van het seizoen al extra veel ijsjes geproduceerd. Maar zelfs dat is te weinig om de schappen gevuld te houden."

Hij vertelt dat er vooral veel vraag is naar waterijsjes zoals raketjes, Festini en Calippo. "Wat we normaal in een maand verkopen, wordt nu in een week afgenomen", zegt hij. "Hoe warmer het wordt, hoe meer ijsliefhebbers kiezen voor de lichtere en meer fruitige smaken ten opzichte van zwaardere smaken als chocolade."