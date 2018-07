Amsterdammer (24) verdacht van miljoenenfraude

Ook de woning van de 25-jarige vriendin van de man is doorzocht. De vrouw is niet aangehouden.

De verdachte bood online aan te investeren in de handel in cryptovaluta's. Investeerders hebben voor bijna 5 miljoen euro ingelegd, waarvan vermoedelijk maar 500.000 euro is besteed aan de aankoop van cryptocurrency.

De verdachte nam in een aantal gevallen het geld direct na inleg van een investeerder contant op bij pinautomaten en ook is ruim 700.000 euro overgemaakt naar zijn bankrekeningen in binnen- en buitenland. Naar bankrekeningen van zijn vriendin is ruim 70.000 euro overgemaakt.

Het onderzoek startte na meldingen van banken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over verdachte transacties van eind 2017 tot en met medio 2018.

Banken en andere financiële instellingen moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU, die vervolgens beoordeelt of de ongebruikelijke transactie verdacht is.