Amerikaanse economie groeit in tweede kwartaal met 4,1 procent

Een kwartaal eerder was er nog sprake van een groei met een bijgestelde 2,2 procent.

Economen hadden al verwacht dat de economie flink zou groeien. Zij verwachtten zelfs een toename van 4,4 procent. De Amerikaanse economie groeide dankzij belastingverlagingen van president Donald Trump, hogere consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen. Ook de export droeg bij aan de economische vooruitgang.

Het consumentenvertrouwen in de VS is hoog en het werkloosheidspercentage is slechts 4 procent van de beroepsbevolking. De toenemende handelsspanningen in de wereld kunnen er volgens economen voor gaan zorgen dat de groei van de Amerikaanse economie de komende tijd zal gaan afzwakken.

De Amerikaanse president hield na de publicatie van de cijfers een persconferentie, waarin hij verklaart dat het gaat om een duurzame groei. "We gaan nog betere cijfers halen, en deze cijfers zijn al fantastisch", zei hij.

De regering van Trump heeft een doelstelling om de economie jaarlijks met 3 procent te laten groeien.

Het groeicijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Naar verwachting gaat de Fed dit jaar nog twee keer de rente verhogen. In juni krikte de Fed de rente voor de tweede keer dit jaar op.