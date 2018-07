Zo bereidt deze frituurbakproducent zich voor op Brexit

"Elke Britse fish-and-chips-maker heeft wel te maken met een Nederlandse partij", zegt Ries Goes, de ondernemer achter het Woerdense bedrijf Florigo. Hij produceert al 65 jaar frituurapparatuur en exporteert sinds de jaren '80 naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Het is op dit moment zijn grootste afzetmarkt: 40 procent van zijn producten gaat naar het VK.

De Woerdenaar levert aan fish-and-chipszaken, pretparken, restaurants en talloze andere Britse locaties waar gefrituurd wordt. "Zij kiezen voor Nederlandse apparatuur omdat die gewoon beter is", stelt hij. "Wij zijn technisch verder dan onze Britse concurrenten. Ik heb het niet alleen over mijn eigen bedrijf, er zijn nog een aantal grote Nederlandse fabrikanten. Iedere fish-and-chipsbakker in Engeland kent ons."

'Vette hap is passé'

Andere grote merken zijn bijvoorbeeld Hakvoort uit Amsterdam en Perfecta, ook uit 'frituurstad' Woerden. Volgens Goes spelen hij en zijn Nederlandse concurrenten goed in op trends. "De vette hap is passé", zegt hij. "Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar consumenten zijn op zoek naar gezondere, verantwoord gebakken friet. Daarom maken Nederlandse producenten apparaten die daarop aansluiten."

In tegenstelling tot sommige andere Nederlandse ondernemers maakt Goes zich totaal geen zorgen over Brexit. Hij denkt dat Nederlandse frituurbakproducten voldoende concurrentievoordeel hebben tegen opzichte van Britse producenten.

"We hebben een importeur in Engeland, hij voorziet geen problemen", zegt Goes. In de jaren dat de producent naar het VK exporteert, maakte het heel wat schommelingen van de pond mee.

Weinig effect

"In de jaren negentig kon de koers ineens met een derde zakken", vertelt hij. Maar dat had weinig effect op de verkoop van Florigo. Daarom denkt hij dat ook Brexit weinig teweegbrengt.

"Ik volg het nieuws natuurlijk, maar weet verder niet hoe ik me zou kunnen voorbereiden", zegt hij. "We kijken natuurlijk wel naar mogelijkheden in andere afzetmarkten. Maar heel eerlijk gezegd is dat meer uitbreiding, dan eventuele vervanging."

Volgens Goes zijn de Britse klanten erg merktrouw. Zelfs als het product 20 procent duurder wordt door prijsveranderingen, blijven zij het kopen. "Dat is toen wel gebleken. Zo'n bakwand is eigenlijk de basis van hun broodwinning. Zonder goede bakwand geen fish-and-chips, dus ze zijn bereid om te investeren in een echt goed product. Ze kennen Nederlandse merken en weten dat wij kwaliteit leveren."

Met zulke bakwanden zijn ook flinke investeringen gemoeid: 30.000 tot 70.000 euro per frituurbakwand. Een stijging van de transportkosten valt bij zulke bedragen in het niet, denkt Goes. "Brexit of niet, de Britse frituristen blijven afhankelijk van onze bakwanden."

