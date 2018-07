Groot tekort aan airco's en ventilatoren door warme weer

Ook online zijn veel modellen al uitverkocht. Winkelketens boeken ondertussen verkooprecords.

Zo ziet Coolblue dat er al sinds half mei grote vraag is naar bijvoorbeeld airco's. Vergeleken met de grote piek van vorig jaar gaat het om een stijging van 200 procent.

"Maar dat is niet één week, maar continu zo", zegt een woordvoerder. Gemiddeld werden de afgelopen dagen elke minuut 2,5e airco verkocht bij de webwinkel. Binnen een uur of vijf is de voorraad van 750 systemen dan op.

"Heel Europa kampt met het probleem dat er een groot tekort is." Bij Coolblue is vooral het tekort aan airco's groot. Het tekort aan ventilatoren valt nog mee.

Een woordvoerder van bouwwinkels Gamma en Karwei, onderdeel van Intergamma, vertelt dat ook bij deze ketens alle ventilatoren en aircosystemen zo goed als weg zijn, ondanks dat er dit jaar een kwart meer is ingekocht. "Maar er komt wel extra voorraad."

Gamma krijgt volgende week extra ventilatoren en vrijdag of zaterdag zijn er bij Karwei in de webshop meer airco's beschikbaar. "Maar de verwachting is dat de verkoop snel zal gaan", aldus een woordvoerder.

Niet leverbaar

Bij Bol.com zijn sommige modellen niet meer leverbaar, maar een woordvoerder vertelt dat de lokale ondernemers die via het platform verkopen, vaak nog wel leveren. "Als de een op is, dan kunnen we de ander aanbieden. Je ziet wel dat een aantal modellen een langere levertijd heeft."

Vorige week lag de verkoop binnen het segment airco's, ventilatoren en aircoolers 1.259 procent hoger vergeleken met dezelfde week vorig jaar. In de eerste twee dagen van deze week lag de verkoop maar liefst 5.000 procent hoger. In die tijd heeft de webwinkel tienduizenden artikelen verkocht binnen dat segment. Bol.com benadrukt dat de genoemde levertijden actueel zijn.

MediaMarkt zegt dat de omzet op ventilatoren met bijna de helft is gestegen en dat de keten een derde meer airco's heeft verkocht. "We doen er alles aan om zo goed als mogelijk aan de klantvraag te voldoen, onder andere door met leveranciers in andere landen te schakelen en zo de voorraden op peil te houden", aldus het concern.

Acht weken

Bij importeur Eurom uit Genemuiden is de voorraad op. Volgens een woordvoerder is het uniek dat er zo veel klimaatgerelateerde producten zijn verkocht. "Als we voorraad hadden, dan zouden we dat goed kunnen gebruiken", vertelt een woordvoerder. Specifieke verkoopcijfers kan het bedrijf niet geven, maar het gaat om duizenden systemen.

Snel zicht op nieuwe voorraaden is er niet. Bestellingen die nu worden gedaan in het Verre Oosten, komen pas over ongeveer acht weken aan. "Als je nu nog een order inschiet, dan kom je achter in de rij te staan."

De bestellingen voor dit jaar werden vroeg in het jaar gedaan en niemand had kunnen voorspellen dat het warme weer zo lang aan zou houden, stelt de woordvoerder.