FNV daagt PostNL voor de rechter vanwege onderbetaling

De kwestie draait om de inzet van bijstandsgerechtigden in het sorteercentrum van PostNL in Kolham. Zij kregen na een stage voor hun reïntegratie een baan aangeboden bij het Groningse sorteercentrum, waar ze het minimumloon verdienden. Dat is lager dan het cao-loon waar ze volgens de Inspectie SZW recht op hadden.

Behalve PostNL dagvaardt FNV ook de gemeente Midden-Groningen en het uitzendbureau 365werk. Zij zijn volgens de bond mede aansprakelijk voor de verkeerde toepassing van de cao bij PostNL.

FNV wilde PostNL in februari ook al voor de rechter dagen. Toen eiste de vakbond gelijk loon voor honderden pakketsorteerders op depots in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Waddinxveen die werkten via uitzendbureau In Person. Via het uitzendbureau kregen zij minder betaald dan pakketsorteerders in dienst van PostNL.

Afgelopen juni schreef dagblad Trouw dat FNV schikte met het uitzendbureau. Dat trekt de lonen gelijkt en geeft FNV-leden een volledige nabetaling van het loon dat ze tot 1 juli misliepen.

De vakbond waarschuwde toen al dat FNV 'nog lang niet klaar' is met de kwestie. FNV-bestuurder Mariëtte van der Neut zei in Trouw: "In Person geeft het goede voorbeeld. Wij zijn daar ontzettend blij mee, en hopen dat de andere uitzendbureaus bij PostNL ook tot inkeer komen."