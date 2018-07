Akkerbouwers vragen minister om hulp bij aanhoudende droogte

De NAV waarschuwt dat veel telers door de aanhoudende droogte in problemen dreigen te komen. De mindere oogst wordt slechts beperkt gecompenseerd via hogere prijzen, omdat veel akkerbouwers aan contracten vastzitten. Er blijven dan maar weinig aardappelen voor de vrije verkoop over.

Er bestaan verzekeringen tegen oogstschade door extreem weer, maar die zijn volgens de NAV voor veel boeren te duur. Daarom pleit de bond opnieuw voor afschaffing van de assurantiebelasting op dergelijke verzekeringen.

Omdat de Rijksoverheid daar vooralsnog niet aan wil, is zij er volgens de NAV medeverantwoordelijk voor dat maar weinig boeren zo'n verzekering hebben. "Daarom is het niet meer dan logisch dat dezelfde Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en meedenkt over oplossingen."

Overbruggingskrediet

Zo zou de NAV graag zien dat akkerbouwers die door de droogte in de knel komen, bepaalde toeslagen dit jaar eerder uitbetaald krijgen. Bij voorkeur vóór november, omdat dan de pacht betaald moet worden. Ook zouden boeren volgens de bond een overbruggingskrediet moeten kunnen krijgen.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) laat weten de oproep van de NAV te bestuderen. "Het zal medio augustus worden voordat we er inhoudelijk iets over kunnen zeggen", aldus een woordvoerder.