Nederlanders gaan 'voorzichtig' met cryptogeld om

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Slechts 1 procent van de investeerders zegt in de problemen te komen bij een koersval.

In totaal hebben 540.000 Nederlanders cryptomunten. De gemiddelde cryptobelegger is 38 jaar, heeft weinig ervaring met beleggen en kocht de munten vooral op basis van aanbevelingen van vrienden.

Zo'n 70 procent van de cryptobeleggers heeft een bedrag van minder dan 1.000 euro ingelegd. Slechts 2 procent heeft geld geleend om te investeren in cryptomunten als Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Zo'n 40 procent heeft ervaring met beleggen.

Uit de studie van de AFM blijkt dat vrienden een belangrijke rol spelen bij de aanschaf van cryptomunten. In 2016 investeerde 43 procent in dit soort valuta op advies van vrienden. Begin 2018 steeg dit percentage naar 82 procent.

Minder dan 10 procent van de beleggers in cryptomunten heeft ooit aan een ICO meegedaan. Daarbij wordt geld opgehaald voor een bedrijf of project door cryptogeld uit te geven als 'tokens', een soort aandelen. Volgens de AFM zijn dit soort ICO's riskant, want in de praktijk zou zo'n 80 procent mislukken.

Heb jij ook belegd in cryptomunten? Deel jouw ervaringen in de NUjij reacties en vertel ons waarom jij in crypomunten investeert.