AB InBev verkoopt meer speciaalbieren en ziet nettowinst stijgen

Het internationale concern achter merken als Budweiser, Stella Artois en Jupiler zag de totaalomzet stijgen met 4,7 procent, terwijl het totale volume aan verkochte bieren met slechts 0,8 procent toenam. Onder de streep noteerde de brouwer een nettowinst van een kleine 2,2 miljard dollar, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In bijna alle markten stegen opbrengst en volume, behalve in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Het bedrijf wijt dit aan onder andere externe factoren, zoals een lager besteedbaar inkomen in Zuid-Afrika door recente stijging van de btw en brandstofprijzen.

In Europa stegen omzet en volume. In de persverklaring dankt het bedrijf dat aan onder meer marketingactiviteiten rondom Corona. Verder werd vooral in het Verenigd Koninkrijk meer van het alcoholarme bier Bud Light verkocht.

De winstgevendheid werd verder gedrukt door fikse marketinguitgaven tijdens het WK voetbal in Rusland. AB InBev was hoofdsponsor en zette biermerk Budweiser volop in de schijnwerpers. Dat kostte in totaal 2 miljard dollar. Die uitgaven deden eerder behaalde besparingen als gevolg van de samenvoeging met SAB Miller deels teniet.