Handelsoorlog VS en EU lijkt afgewend na akkoord Trump en Juncker

De dreigende handelsoorlog tussen Amerika en de Europese Unie lijkt daarmee voorlopig afgewend.

Volgens Trump is de handelsrelatie met de Europese Unie "een nieuwe fase" ingegaan, zo zei hij in een gezamenlijke toespraak met Juncker bij het Witte Huis in Washington. "We hadden een grootse dag", zei Trump. "Zeer groots."

Er is onder meer besloten dat Europa meer vloeibaar aardgas en sojabonen uit de VS gaat importeren en dat de importtarrieven omlaag moeten", zei Trump. Uiteindelijk moeten er helemaal geen tarieven meer zijn en ook geen overheidssteun voor industrie die geen betrekking heeft op auto's, voegde hij toe.

Juncker stelde dat hij naar Washington was gekomen met slechts één doel: een deal sluiten met Trump. "En dat hebben we gedaan", stelde de Luxemburger.

Trump zei verder dat hij de onlangs aan de EU opgelegde tarieven op onder meer staal zal stoppen nu de onderhandelingen over een handelsakkoord starten. Hij wil met de Europeanen samenwerken om de wereldhandelsorganisatie WTO te hervormen.

In de overeenkomst zijn nog geen afspraken gemaakt over de auto-industrie, een heikel punt. Volgens Juncker is wel besloten dat er geen nieuwe tarieven worden opgelegd nu de onderhandelingen lopen. Hij sprak van een "goede en constructieve ontmoeting".

Welvaart

Trump stelde verder dat de welvaart in de VS en de EU hierdoor zal toenemen en dat er een meer gelijke relatie ontstaat.

De VS en de EU zijn verwikkeld in een handelsgeschil dat voortvloeide uit het besluit van Trump om de invoertarieven van staal en aluminium te verhogen. Hij overweegt ook de import van auto's extra te gaan belasten. Juist dát wil Europa voorkomen.

Trump klaagde voorafgaand aan de ontmoeting nog over de ''massale tarieven" en ''enorme barrières". De VS zou honderden miljarden dollars verliezen aan de Europese Unie. ''We moeten volgen", aldus de Amerikaanse president. ''Noem het vergelding, maar ik zeg liever dat we wederkerig willen zijn."