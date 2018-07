Oud-topman Fiat Chrysler Sergio Marchionne (66) overleden

De familie van de controlerende aandeelhouder van de autofabrikant heeft het overlijden van de Italiaan woensdag bevestigd.

Afgelopen zaterdag werd bekend dat Marchionne ziek was en om die reden moest opstappen bij Fiat Chrysler. Later kwamen meer details over zijn situatie naar buiten. Zo zou hij zelf naar verluidt al langer van de tumor in zijn schouder hebben geweten.

Bij de risicovolle operatie zou hij zijn getroffen door een cerebrale embolie, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen geblokkeerd raakte. In de dagen na de operatie lag hij in een coma en was al duidelijk dat hij niet meer zou herstellen.

Opvolger

In het weekend dat zijn ziekte bekend werd, werd ook aangekondigd dat Marchionne wordt opgevolgd door Mike Manley, de topman van Jeep.

Marchionne wordt gezien als de persoon die Fiat en Chrysler van de ondergang wist te redden nadat hij in 2004 topman bij de Italiaanse automaker werd. Bij Fiat wist hij van een bedrijf dat miljarden verlies leed in korte tijd een winstgevende onderneming te maken.

Marchionne had sinds 2014 op de achtergrond een belangrijke rol bij de Formule 1-team van Ferrari. De dagelijkse leiding is in handen van Maurizio Arrivabene.

