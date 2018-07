Kan Juncker een 'echte handelsoorlog' in de kiem smoren?

Woensdagavond om 19.30 uur (Nederlandse tijd) bezoekt Juncker de Oval Office. Ze zullen het volgens het officiële programma over onder meer veiligheid, terrorisme, energie en de economie hebben. Maar de meeste aandacht gaat uiteraard naar de uit de hand lopende handelsoorlog uit.

In het kort Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en Eurocommissaris Cecilia Malmström bezoeken Washington woensdag.

Om 19.30 staat het bezoek aan the oval office gepland.

Aan Europese zijde hamert iedereen op de noodzaak van 'constructieve dialoog'.

Tegelijkertijd staat de EU ook klaar met behoorlijke tegenmaatregelen.

Het 'aanbod' van Trump om alle handelstarieven af te schaffen wordt door niemand echt serieus genomen.

Na de Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium, en de Europese represailles, dreigt er nu een nieuwe ronde van invoertarieven.

De Amerikanen dreigen een invoertarief van 20 procent op Europese auto's in te voeren. Momenteel wordt er in de Verenigde Staten 2,5 procent invoerbelasting op auto's geïnd. De EU heft nu al een veel hogere invoerbelasting op Amerikaanse auto's, namelijk een van 10 procent.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde de nieuwe invoertarieven eerder al "veel ernstiger" dan de tarieven op aluminium en staal, en waarschuwde dat hiermee een "echte handelsoorlog" zal uitbreken.

Junckers grootste uitdaging zal dus zijn om Trump ervan te overtuigen dat de invoertarieven op auto's een slecht idee zijn. Maar hoe gaat hij dat aanpakken, en wat zijn de mogelijke uitkomsten?

1. Handelsdeal?

Een manier zou zijn door een handelsdeal met de Amerikanen te sluiten. Voorafgaand aan de ontmoeting heeft Trump, net als eerder al zijn zijn minister van Financiën Steven Mnuchin, met een tweet gehint op een vergaande vrijhandelsdeal met de Europese Unie, waarin alle handelsbarrières zouden verdwijnen.

De Eurocommissaris voor Handel, Cecilia Malmström, neemt dat aanbod niet serieus. Al bij TTIP, het handelsakkoord waar eerder al jaren aan gewerkt werd en waar Trump een tegenstander van was, waren er bepaalde protectionistische wetgeving waar de VS absoluut niet vanaf wilde. "Het is erg onrealistisch dat ze die eisen nu opeens laten vallen."

De Europese Commissie heeft bovendien vooraf al gezegd dat Juncker niet met "een handelsakkoord in zijn broekzak" naar Washington vertrekt.

2. Dialoog gaande houden

Maar de EU zet eigenlijk veel lager in. Het hoofddoel lijkt te zijn om de gefrustreerde relatie met Trump te normaliseren.

Woorden die de afgelopen dagen vaak zijn gevallen zijn "de dialoog gaande houden". De woordvoerder van Juncker, Margaritis Schinas, had het eerder deze week over "het dedramatiseren" van de dialoog. "Het is simpelweg een discussie, een kans om te spreken."

Ook Eurocommissaris Malmström, reist naar Washington D.C. In een interview met de Zweedse krant Dagens Nyheter, benadrukt ze woensdag de noodzaak van dialoog: "We zullen uitleggen dat de Europese Unie niet de vijand is, maar een vriend en geallieerd."

De vriendschap benadrukt Malmström niet alleen vanuit historisch oogpunt. Ze noemt ook een aantal punten waarop Europa het daadwerkelijk eens is met Trump: China verpest de internationale markt voor staal met niet-winstgevende staatsbedrijven, die hun staal tegen dumpprijzen aanbieden. Ook zijn de EU en de VS het erover eens dat de Wereldhandelsorganisatie gemoderniseerd moet worden.

3. Verdere escalatie

Desalniettemin is Malmström er niet 100 procent zeker van dat de ontmoeting van woensdag op een succes uitloopt. "In principe ben ik een optimistisch persoon, maar hierover ben ik gematigd optimistisch. Maar je moet het altijd proberen", zegt ze tegen de Zweedse krant.

Er is dan ook een plan B. Malmström kwam vandaag ook met een dreigement, en niet het minste. Als de Amerikanen hun hun heffingen op auto's daadwerkelijk invoeren, staat de Europese Unie klaar met tarieven op 20 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

Dat is een gigantische stap ten opzichte van de vorige tegenmaatregelen van de EU. Toen betrof het producten met een totale waarde van 2,8 miljard.

Daarmee wordt concreter waarop een anonieme diplomaat vorige week al hintte in het Duitse magazine WirtschaftsWoche: "Afhankelijk van hoe het bezoek van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verloopt, zullen de lidstaten eind volgende week hun verdere strategie bepalen."