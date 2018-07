AEX sluit op hoogste punt sinds 2001

De laatste keer dat dit niveau werd bereikt, was in juni 2001. De AEX zat toen al wel in een dalende trend na het knappen van de dotcombubbel.



Het allerhoogste punt is nog steeds ver weg. Op 4 september 2000 sloot de AEX op 701,56 punten en tikte op diezelfde dag ook 703,18 punten aan.

De euforie van dinsdag was vooral toe te schrijven aan staalconcern ArcelorMittal en uitzendbureau Randstad. Arcelor was de sterkste stijger in de hoofdindex met een winst van 5,4 procent, Randstad volgde dankzij sterke kwartaalcijfers met een plus van bijna 4 procent.

Overigens waren ook elders in Europa de beurzen in een zonnige stemming. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt tekenden plussen op tot 1,1 procent.