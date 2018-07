IMF verwacht inflatie van 1 miljoen procent in Venezuela

Die verwachting spreekt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uit. Alejandro Werner, directeur van het IMF voor het westelijk halfrond, vergelijkt de situatie in Venezuela met de Duitse economie in 1923 en de periode van hyperinflatie in Zimbabwe aan het einde van het vorige decennium.

Tot nu toe zijn de consumentenprijzen in Venezolaanse bolivar volgens de oppositie in het land met maar liefst 46.305 procent gestegen. Dat betekent dat een gemiddeld mandje consumentenproducten in de afgelopen zeven maanden ruwweg 463 keer zo duur is dan voorheen.

Ter vergelijking: in Nederland bedroeg de inflatie vorig jaar 1,4 procent en in landen zoals Chili en Peru zal de stijging van het prijspeil waarschijnlijk 3 procent en 3,7 procent bereiken.

Onbruikbare munt

Voor consumenten betekent hyperinflatie dat producten in korte tijd zo flink in prijs stijgen dat een munt onbruikbaar wordt. Zo kan geld dat de ene dag verdiend is, de volgende dag al bijna waardeloos zijn.

In Caracas, de hoofdstad van Venezuela, accepteren marktkooplui dan ook geen bolivar meer en sommige rijke Venezolanen hebben hun heil in de cryptomunt bitcoin gezocht. De prijs van een Amerikaanse dollar is inmiddels gestegen naar 3,5 miljoen bolivar.

De financiële problemen worden veroorzaakt door een reeks oorzaken, maar het IMF wijst op onder meer de daling in olieproductie en het printen van geld door de overheid. De Venezolaanse regering is er juist van overtuigd dat de VS een economische oorlog tegen het land voert.