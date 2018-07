Politiebonden verwerpen cao-voorstel en gaan verder met acties

Grapperhaus bood politieagenten maandag 7 procent meer loon tot en met 2020. Ze zouden daarnaast volgend jaar een eenmalige uitkering van 500 euro en meer invloed op hun eigen rooster krijgen.

De ACP heeft over het voorstel overlegd met de andere bonden, ANPV, NPB en VMHP. Daaruit is naar voren gekomen dat het voorstel ontoereikend is en dat agenten verder gaan met acties om er meer uit te slepen.

De politiebond noemt het bod van Grapperhaus "zwaar teleurstellend". Het gaat volgens de bonden "om veel meer dan een goed loonbod". Zij wijzen op onder meer het tekort aan personeel en een veel te hoge werkdruk.

De Nederlandse Politiebond stelt dat de politiecollega's het zat zijn en niet zullen rusten "voordat bij de minister is doorgedrongen hoe nijpend hun situatie is". Woensdag volgt meteen actie tijdens het bezoek van de minister aan een opleidingscentrum van de politie in Zeeland.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor 65.000 politiemedewerkers liggen stil. De afgelopen tijd voerden agenten al actie, door onder meer geen bekeuringen uit te schrijven.